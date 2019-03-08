Госдеп США объявил о готовности к "конструктивным переговорам" с КНДР

Зампред Госдепартамента США Роберт Палладино 7 марта сообщил о готовности к проведению конструктивных переговоров с КНДР. Об этом он сообщил во время брифинга.
Когда его спросили, есть ли какие-либо новости на американо-северокорейском треке, он уклонился от вопроса, отметив, что не может дать ответ.
При этом он отметил, что "Вашингтон готов вовлечь Пхеньян в конструктивный диалог".
Кроме того, Палладино заявил, что в этот же день будет проводиться отдельный брифинг, на котором подробнее осветят все стороны вопроса.
Как сообщал Лайф, ранее вашингтонские эксперты заподозрили КНДР в начале восстановительных работ на ракетном полигоне.
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