Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против России

Глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш приняли решение не отменять антироссийские санкции, наложенные после событий на Украине. Об этом сообщается в их совместном заявлении.

— Мы остаёмся непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также намерены продолжать [оказывать] санкционное давление на Россию, — передаёт слова политиков пресс-служба Белого дома.

Кроме того, стороны выразили намерение более тесно сотрудничать в области кибербезопасности и энергетики.