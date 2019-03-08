Глава МИД Австрии призналась, что хочет снова станцевать с Путиным

Читайте также

Глава МИД Австрии призналась, что хочет снова станцевать с Путиным

143

Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что хочет станцевать с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Москву.

— Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор, — приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.

Глава дипведомства также рассказала, что однажды танцевала со своим британским коллегой Джереми Хантом, однако "Путин — лучший танцор".

Напомним, 18 августа 2018 года Владимир Путин посетил свадебную церемонию Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии и станцевал с невестой.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×