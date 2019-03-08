Названа самая успешная песня 2018 года

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Названа самая успешная песня 2018 года

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Фото: © Instagram/camila_cabello

Песня Havana американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабельо, записанная вместе с рэпером Young Thug, стала самой продаваемой в 2018 году. Об этом говорится на сайте Международной федерации звукозаписи.

Отмечается, что за прошлый год Havana была продана 19 миллионов раз и обогнала серебряного призёра рейтинга — песню God's Plan канадского рэпера Дрейка на 3,7 миллиона.

Тройку лидеров замкнула композиция Shape Of You британского музыканта Эда Ширана.

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