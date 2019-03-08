Экс-главу предвыборного штаба Трампа приговорили к 47 месяцам тюрьмы

Как отметил судья, данное дело никак не связано с "антироссийским" расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Бывший руководитель предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа Пол Манафорт был приговорён к 47 месяцам лишения свободы за финансовые нарушения.

Как отметил судья, данное дело никак не связано с "антироссийским" расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Суд города Александрии (штат Вирджиния) рассмотрел выдвинутые против Манафорта обвинения в подаче ложной налоговой декларации, по двум фактам совершения банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.

Отмечается, что осуждённый просил о сострадании, однако его просьбу проигнорировали.

По более ранним данным, при одновременном отбывании наказания по всем статьям ему грозило от 19 до 24 лет, однако в ходе судопроизводства данный срок был признан чрезмерным.

Отмечается, что 13 марта будет оглашён приговор в Вашингтоне, где рассматривается дело о незарегистрированной работе лоббистом и давлении на свидетелей.

Как писал Лайф, ранее Мюллер порекомендовал назначить до 24 лет заключения для Манафорта.