Из-за аварии в Венесуэле без света остались более 20 регионов

Проблемы с электроснабжением отмечены во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики, пишет El Nacional.

По информации газеты, были обесточены несколько линий метро в столице Венесуэлы, а также без света остался аэропорт Майкетия.

Как заявили в "Твиттере" в Национальной электрической компании, случился саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

— Это часть электрической войны против государства, — указывается в сообщении.