"Провокация". Земан прокомментировал инцидент с российским дипломатом в Чехии

Президент Чехии Милош Земан назвал отказ впустить члена российской делегации в Прагу провокацией.

— Я считаю эти действия весьма глупой провокацией, потому что знаю, что российская делегация даже раздумывала над тем, чтобы развернуться и вернуться назад, — заявил президент в эфире TVBarrandov.

Земан отметил, что россияне прибыли в столицу республики для участия в заседании межправительственной комиссии, которая "имеет немалое значение для развития хороших экономических отношений".

Таким образом, по словам президента Чехии, возвращение делегации в Москву нарушило бы отношения между государствами "на долгое время".

Напомним, 5 марта одного из членов российской делегации, которую возглавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, не пустили в Чехию после проверки документов в аэропорту Праги. В российском МИД инцидент назвали "продуманным демаршем".