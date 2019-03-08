Спецпосланник США: Вашингтон исключает военное вмешательство в Венесуэлу

В ходе слушаний в комитете сената конгресса США по иностранным делам Абрамс отметил, что план на случай "непредвиденных ситуаций" есть всегда, однако Вашингтон подобную опцию не рассматривает.

Спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс 7 марта заявил, что в Вашингтоне не рассматривают вероятность военного вторжения на территорию Венесуэлы.

— Это определённо не тот путь, которому следует администрация. Могу сказать, что не принимал участия ни в каких дискуссиях, связанных с военным вторжением, — сказал он.

В ходе слушаний в комитете сената конгресса США по иностранным делам Абрамс отметил, что план на случай "непредвиденных ситуаций" есть всегда, однако Вашингтон избегает его.

При этом он также заявил, что президент страны Николас Мадуро "отстреливает венесуэльцев и впустил на территорию страны кубинскую разведку".

Как писал Лайф, Абрамс также рассказал, что новые санкции Вашингтона будут направлены на венесуэльские финансовые институты.