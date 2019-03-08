Кандидат в президенты Украины: Жители страны начинают отказываться от газа

Жители Украины начинают отказываться от газа и переходить на дрова из-за непомерных тарифов. Об этом заявил кандидат в президенты страны Юрий Бойко.

Проблему политик описал на примере одного из сёл Закарпатской области, однако отметил, что это "типичная ситуация для всей страны".

— Когда в 2006 году в село был проведён газ — это хорошо. Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова, — рассказал Бойко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, в январе украинский эксперт рассказал, как из-за высоких тарифов на топливо некоторые его сограждане вынуждены греться с помощью кирпичей.