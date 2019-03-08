Стало известно, сколько водоплавающих птиц провели зиму в Москве

Как уточняется, учёт пернатых провели в рамках Всероссийской акции «Серая шейка – 2019». В подсчёте принимали участие школьники-добровольцы и представители общественных организаций.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды подвёл итоги подсчёта водоплавающих птиц, оставшихся на зиму в столице. Об этом сообщает новостное агентство "Москва".

По данным ведомства, холода вместе с москвичами встретили более 32 тысяч пернатых, среди которых больше всего крякв, огарей и серебристых чаек.

— По результатам учёта зимующих водоплавающих птиц 2019 года — всего 17 видов водоплавающих, — сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточняется, мероприятие провели в рамках всероссийской акции "Серая шейка — 2019".

В роли организаторов выступили ГПБУ "Мосприрода" и Союз охраны птиц России.

В подсчёте принимали участие школьники-добровольцы и представители общественных организаций.

В поисках птиц ими были исследованы озеро Бездонное, реки Яуза, Сходня, Чермянка, Лихоборка, Городня, Химка, Городня, Сетунь, Очаковка, Голедянка, Москва-река и Ивановские отстойники.