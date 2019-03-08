Тимошенко пригрозила Порошенко уголовным делом в случае победы на выборах

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Тимошенко пригрозила Порошенко уголовным делом в случае победы на выборах

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Юлия Тимошенко. Фото: © РИА Новости

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала начать уголовное преследование действующего лидера Незалежной Петра Порошенко в случае своей победы на выборах.

— Я выполню обещание и посажу трёх его друзей. Если эти трое дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу, — рассказала политик в интервью журналистке Соне Кошкиной.

Политик также обвинила Порошенко и его окружение в том, что они не заботятся о стране и думают только о своём обогащении.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что Порошенко продолжает вести бизнес с Россией. Также политик потребовала от лидера Незалежной снять с выборов её однофамильца.

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