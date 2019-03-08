Мадуро заявил, что США проиграют в энергетической войне

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Мадуро заявил, что США проиграют в энергетической войне

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Фото: © Flickr/Archivo Medios Públicos EP

Мадуро заявил, что электроэнергетическая война США обречена на провал. Об этом он написал в своём твиттере.

Прокомментировав массовые перебои в работе электричества, Мадуро призвал жителей к единству на фоне неполадок.

— Электроэнергетическая война, объявленная и направляемая американским империализмом против нашего народа, кончится поражением ( Вашингтона. — Прим. Лайфа). Ничто и никто не победит народ Чавеса, —написал он.

Как сообщал Лайф, ранее проблемы с электричеством зафиксировали более чем в 20 штатах республики. По официальным данным, случился саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.

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