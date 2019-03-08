СМИ: Великобритания ужесточит правила выдачи визы инвестора

Великобритания собирается ужесточить правила выдачи визы инвестора. Об этом сообщает The Financial Times.

По информации издания, с апреля текущего года МВД страны введёт новые правила, согласно которым желающие получить инвестиционную визу должны будут доказать, что они по меньшей мере два года распоряжаются средствами объёмом более двух миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, претенденты на получение визы должны будут вкладывать средства в развитие бизнеса Соединённого Королевства. На такие меры власти идут в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Отмечается, что за последние десять лет визу инвестора, которая даёт право получить постоянный вид на жительство и паспорт страны по упрощённой процедуре, воспользовались более трёх тысяч человек, 60% из которых являются гражданами России и Китая.