Российские дипломаты поздравили с 8 Марта арестованную в США Бутину

Сотрудники Посольства РФ навестили арестованную Марию Бутину и поздравили соотечественницу с 8 Марта.

— Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично, — указывается на странице посольства в "Фейсбуке".

Как писал Лайф, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года по обвинению в "работе на иностранное правительство". В декабре россиянка признала участие в сговоре с целью навредить Штатам.

Также сообщалось, что долг семьи Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей. При этом защита россиянки заявила, что у неё есть шанс вернуться на родину в марте или апреле текущего года.