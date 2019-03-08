Российские дипломаты поздравили с 8 Марта арестованную в США Бутину

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Российские дипломаты поздравили с 8 Марта арестованную в США Бутину

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Фото: © Facebook/Мария Бутина

Сотрудники Посольства РФ навестили арестованную Марию Бутину и поздравили соотечественницу с 8 Марта.

— Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично, — указывается на странице посольства в "Фейсбуке".

Как писал Лайф, Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года по обвинению в "работе на иностранное правительство". В декабре россиянка признала участие в сговоре с целью навредить Штатам.

Также сообщалось, что долг семьи Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей. При этом защита россиянки заявила, что у неё есть шанс вернуться на родину в марте или апреле текущего года.

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