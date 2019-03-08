Берлускони вновь оказался в центре коррупционного скандала

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может в очередной раз оказаться ответчиком по делу о коррупции. Об этом сообщило новостное агентство Agi.
По предварительным данным, внимание римской прокуратуры привлекло решение Государственного совета Италии.
Как уточняется, три года назад правительственный орган отменил решение нижестоящего суда, согласно которому 82-летний политик должен был передать итальянскому центральному банку часть акций своего банка Mediolanum.
Стоимость пакета акций оценили в миллиард евро.
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