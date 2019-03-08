Берлускони вновь оказался в центре коррупционного скандала

Читайте также

Берлускони вновь оказался в центре коррупционного скандала

10

Фото: © Facebook/Silvio Berlusconi

По предварительным данным, внимание римской прокуратуры привлекло решение Государственного совета Италии.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони может в очередной раз оказаться ответчиком по делу о коррупции. Об этом сообщило новостное агентство Agi.

По предварительным данным, внимание римской прокуратуры привлекло решение Государственного совета Италии.

Как уточняется, три года назад правительственный орган отменил решение нижестоящего суда, согласно которому 82-летний политик должен был передать итальянскому центральному банку часть акций своего банка Mediolanum.

Стоимость пакета акций оценили в миллиард евро.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×