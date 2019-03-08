Ле Пен напомнила, чем обернулись для ЕС санкции против России

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Ле Пен напомнила, чем обернулись для ЕС санкции против России

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Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к "катастрофическим последствиям", и призвала ЕС не повторять ошибку, затрудняя выход Британии из Союза.

В эфире радио RTL политик заявила, что, "делая Брексит столь болезненным", ЕС рискует осложнить жизнь не британцам, а своим гражданам.

— Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС, — напомнила Ле Пен.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

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