В Госдепе назвали сроки ядерного разоружения КНДР

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В Госдепе назвали сроки ядерного разоружения КНДР

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Фото: © Flickr/justshan

Полная денуклеаризация КНДР завершится к 2021 году. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

— Мы по-прежнему считаем, что это достижимо в течение первого срока президента [США Дональда Трампа]. Мы работаем исходя из этих сроков. Это осуществимо, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, первый президентский срок Трампа завершится 20 января 2021 года. Однако глава Белого дома заявил, что примет участие в следующих выборах, которые состоятся 3 ноября 2020 года, и даже предрёк себе победу.

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