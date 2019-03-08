В Венесуэле полностью восстановили электроснабжение на востоке страны

На востоке Венесуэлы в полном объёме восстановлено электроснабжение, прерванное после аварии на ГЭС "Эль-Гури".

Ранее Лайф писал, что во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. При этом президент Венесуэлы обвинил в случившемся американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

— Подобно тому как и раньше мы отражали все акты агрессии, в этот момент в Венесуэле героическим образом восстановлено энергоснабжение на всём востоке страны, — цитирует РИА "Новости" министра связи и информации Хорхе Родригеса.

Отмечается, что полностью подачу электроэнергии могут возобновить в течение 8 марта.