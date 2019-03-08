Си Цзиньпин намерен посетить Россию в этом году

Российский президент предложил лидеру КНР приехать летом в Санкт-Петербург на Международный экономический форум.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится отправиться с государственным визитом в Россию в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

— В этом году президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию, — заявил Ван И.

Как сообщал Лайф, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин предложил китайскому лидеру посетить нашу страну в начале лета, когда будет проходить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На что Си Цзиньпин ответил согласием.

Отметим, предыдущий государственный визит китайского лидера в Россию состоялся в июле 2017 года. В прошлом году глава России с ответным визитом был в Китае.