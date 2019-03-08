На Украине сформировали окончательный список участников президентских выборов

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На Украине сформировали окончательный список участников президентских выборов

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

После снятия пяти кандидатов в президентской гонке будут участвовать 39 человек.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила окончательный список кандидатов в президенты страны. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Отмечается, что в ночь на 8 марта члены комиссии отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова.

Таким образом, за пост главы Незалежной будут бороться 39 человек. Напомним, выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, первое место занимает комик Владимир Зеленский: проголосовать за него готовы 18,3% респондентов.

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