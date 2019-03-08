В США умер старейший член конгресса

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.

Политик скончался в четверг, 7 марта, в собственном доме в штате Техас. По словам его политтехнолога Эда Валентайна, Холл не страдал серьёзными заболеваниями и до последнего вёл активный образ жизни.

Ральф Холл был членом палаты представителей США в течение 34 лет. Он занимал пост председателя комитета по науке, космосу и технологиям.