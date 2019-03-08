Трамп "забыл" про жену при встрече с премьер-министром Чехии

Президент США проигнорировал церемонию фотографирования с супругой при встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и его женой Моникой.
Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE— Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.
На видео портала Newsweek видно, что Дональд и Меланья Трамп встречали чешского премьера и его жену на пороге Белого дома. Американский лидер должен был встать рядом со своей супругой, однако, поприветствовав Бабиша, сразу отправился с ним в резиденцию, чем вызвал недоумение у Меланьи Трамп и Моники Бабиш. Первым леди осталось только проследовать за мужьями.
Отметим, это первый визит премьер-министра Чехии в США с 2011 года, проходивший по приглашению американской стороны. Андрей Бабиш проведёт в Соединённых Штатах три дня.
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