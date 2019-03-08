В МИД Китая призвали США отказаться от "мышления холодной войны"

Глава внешнеполитического ведомства КНР заявил, что Пекин и Вашингтон выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США отказаться от "мышления холодной войны" и решить все противоречия путём консультаций на основе взаимного уважения.

Дипломат выразил надежду на то, что Вашингтон будет преследовать общие цели в отношениях с Пекином, и отметил, что любые разногласия между странами можно решить с помощью переговоров, о чём свидетельствуют результаты предыдущих консультаций.

— Наши отношения прошли через многое за последние 40 лет. Мы достигли значительного прогресса, а также сталкивались с серьёзными вызовами. Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны непоколебимо следовать этому курсу, — заявил И журналистам.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил о своём решении отсрочить повышение пошлин на китайскую продукцию. А 2 марта глава Белого дома рассказал, что потребовал от КНР снять пошлины на американскую сельхозпродукцию. В дальнейшем в СМИ появились сообщения о том, что США и Китай — на финальном этапе заключения торговой сделки.