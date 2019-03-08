Помпео обвинил администрацию Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле

Госсекретарь Майк Помпео обвинил администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в отключении электроэнергии на территории страны. Об этом он заявил в своём твиттере.

— Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо ещё. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро, — заявил Помпео.

Ранее Лайф писал, что во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. При этом президент Венесуэлы обвинил в случившемся американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".