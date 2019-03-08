Турецкий футболист пожизненно дисквалифицирован за атаку соперников с лезвием

Турецкая федерация футбола пожизненно дисквалифицировала турецкого футболиста команды "Амедспора" Мансура Чалара за нападение на соперников с лезвием. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошёл 2 марта во время матча третьего по силе дивизиона чемпионата страны между "Амедспором" и "Сакарьяспором". Сначала Чалар ранил игроков при рукопожатии, а затем порезал соперников по ногам и даже по лицу.
Mansur Çalar futboldan değil ülkeden men edilsin.#amedsporKAPATILSIN pic.twitter.com/u78VF0zM3S— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) 4 марта 2019 г.
Как отмечается, помимо отстранения футболиста его оштрафовали на 25 тысяч лир (более 300 тысяч рублей).
Изначально в клубе всё отрицали и обвиняли журналистов в клевете, но сейчас подозрения подтвердились.
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