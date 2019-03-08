Турецкий футболист пожизненно дисквалифицирован за атаку соперников с лезвием

Помимо пожизненного отстранения спортсмена оштрафовали на 25 тысяч лир (более 300 тысяч рублей).

Турецкая федерация футбола пожизненно дисквалифицировала турецкого футболиста команды "Амедспора" Мансура Чалара за нападение на соперников с лезвием. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл 2 марта во время матча третьего по силе дивизиона чемпионата страны между "Амедспором" и "Сакарьяспором". Сначала Чалар ранил игроков при рукопожатии, а затем порезал соперников по ногам и даже по лицу.

Как отмечается, помимо отстранения футболиста его оштрафовали на 25 тысяч лир (более 300 тысяч рублей).

Изначально в клубе всё отрицали и обвиняли журналистов в клевете, но сейчас подозрения подтвердились.