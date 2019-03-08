В Чёрном море прошли совместные учения России и Турции

Со стороны России в манёврах принимали участие патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль".

Корабли Черноморского флота и Военно-морских сил Турции провели совместные учения. Моряки двух стран отработали взаимодействие, а также провод отряда своих кораблей в зоне условной минной опасности. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

— Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы — патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" — провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай", — пояснил Рулев.

Отметим, также в рамках учений было посещение турецкими кораблями порта Новороссийска с 6 по 8 марта.