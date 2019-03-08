Crew Dragon расстыковался с МКС и возвращается на Землю

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Crew Dragon расстыковался с МКС и возвращается на Землю

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Фото: © Twitter/NASA Ames

Аппарат вернёт 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов.

Американский космический корабль Crew Dragon, совершивший тестовый полёт в беспилотном режиме, расстыковался с Международной космической станцией и направился на Землю. Об этом сообщает пресс-служба агентства NASA.

Как отмечается, отсоединение от стыковочного узла на модуле "Гармония" произошло в 10:32 (мск). Корабль должен выйти с орбиты, после чего приводниться в Атлантическом океане ориентировочно в 15:45 мск сегодня.

Crew Dragon возвращает на Землю примерно 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов на орбите. В аппарате также вернётся манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильмов "Чужие".

Напомним, корабль Crew Dragon пристыковался к МКС 3 марта. Члены экипажа станции рассказали, что аппарат принёс запах спирта.

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