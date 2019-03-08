Возбуждено дело по факту нападения на семейную пару в частном доме в Подмосковье

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Возбуждено дело по факту нападения на семейную пару в частном доме в Подмосковье

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Фото: © СУ СКР по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на семейную пару в частном доме в Щёлковском районе Московской области. Об этом сообщает официальный сайт СУ СКР по региону.

В настоящий момент проведён осмотр места происшествия, изъяты необходимые для расследования дела предметы. Планируется проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. Кроме того, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц.

Напомним, вечером 7 марта четверо неизвестных ворвались в частный дом в Московской области и напали на семейную пару. От полученных травм хозяин дома скончался, его супруга госпитализирована.

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