Возбуждено дело по факту нападения на семейную пару в частном доме в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на семейную пару в частном доме в Щёлковском районе Московской области. Об этом сообщает официальный сайт СУ СКР по региону.

В настоящий момент проведён осмотр места происшествия, изъяты необходимые для расследования дела предметы. Планируется проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. Кроме того, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц.

Напомним, вечером 7 марта четверо неизвестных ворвались в частный дом в Московской области и напали на семейную пару. От полученных травм хозяин дома скончался, его супруга госпитализирована.