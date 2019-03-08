"С Илоном не поспоришь". Рогозин ответил на оценку Маска ракетостроения в РФ

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"С Илоном не поспоришь". Рогозин ответил на оценку Маска ракетостроения в РФ

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил основателю компании SpaceX Илону Маску на его комментарий о российском ракетостроении. Сообщение опубликовано на странице "Твиттера" руководителя корпорации.

— Ну, здесь с Илоном не поспоришь, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава корпорации SpaceX Илон Маск оценил российскую космическую технику и обратил внимание на ракету-носитель "Ангара". От отметил, что у России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей.

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