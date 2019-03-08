"Только один выход". Из "Симпсонов" уберут эпизод, озвученный Майклом Джексоном

3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях, связанных с певцом.

Из мультсериала "Симпсоны" уберут эпизод, в озвучке которого принимал участие музыкант Майкл Джексон. Причиной стал показ документального фильма "Покидая Неверленд", обвиняющего музыканта в растлении малолетних. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного продюсера сериала Джеймса Брукса.

— Мне кажется, у нас, очевидно, только один выход, — сказал Брукс.

По его словам, он и другие создатели мультсериала — Мэтт Грейнинг и Эл Джин — пришли к такому решению как раз после просмотра нашумевшей премьеры.

Речь идёт об эпизоде "Совершенно безумный папа", в котором отец семьи Сипмсонов, Гомер, знакомится с пациентом медицинского учреждения Леоном Камповски, считающим себя Майклом Джексоном. Этого персонажа озвучивал сам певец.

Имя Джексона в титрах указано не было, его участие было официально подтверждено только несколько лет спустя. По данным издания Variety, эпизод будет убран из всех официальных платформ и источников, а также переизданий наборов Blu-ray/DVD.

Напомним, 3 марта состоялась премьера документального фильма, рассказывающего о скандально известных событиях в поместье Майкла Джексона. После показа ленты в Канаде из радиоэфира убрали песни музыканта. Вместе с тем семья Джексона подала в суд на канал HBO и потребовала 100 млн долларов.