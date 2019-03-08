В Испании в честь 8 Марта началась забастовка феминисток

Ночью на главной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль уже прошёл кастрюльный марш протеста.

По всей Испании в честь Международного женского дня проходит забастовка феминисток. Женщины по всей стране требуют равноправия и прекратить гендерное насилие. Об этом сообщает ТАСС.

Акцию поддержало большинство политических партий и члены правительства. Стоит отметить, что в Испании сразу одиннадцатью из 17 ведомств руководят женщины. По всей стране отменено более 300 поездов.

Ночью на главной площади Мадрида — Пуэрта-дель-Соль уже прошёл кастрюльный марш протеста. Участие в нём приняло около 200 женщин, которые скандировали лозунги в защиту своих прав и сопровождали их битьём по кастрюлям.

Главная акция запланирована на вечер пятницы. По центру Мадрида пройдёт шествие в поддержу феминистского движения.