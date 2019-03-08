МИД Франции оштрафовали за недостаточное представительство женщин

Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тысяч из-за недостаточного количества женщин на руководящих постах в ведомстве. Об этом сообщает Le Monde.
По закону от 2012 года во французских государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях должно трудиться не менее 40% представительниц прекрасного пола.
При этом в 2017 году показатель в дипведомстве страны составлял 29%. Годом позже МИД смог выправить ситуацию, подняв показатель до 39%.
В настоящий момент на постах послов страны трудятся 26% женщин, а 64% исполнительных должностей категории С занимают женщины. В категории А и А+ аналогичный показатель равняется 34%.
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