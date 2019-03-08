МИД Франции оштрафовали за недостаточное представительство женщин

При этом у Пятой республики 26% послов по всему миру — женщины, а 64% исполнительных должностей занимают женщины.

Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тысяч из-за недостаточного количества женщин на руководящих постах в ведомстве. Об этом сообщает Le Monde.

По закону от 2012 года во французских государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях должно трудиться не менее 40% представительниц прекрасного пола.

При этом в 2017 году показатель в дипведомстве страны составлял 29%. Годом позже МИД смог выправить ситуацию, подняв показатель до 39%.

В настоящий момент на постах послов страны трудятся 26% женщин, а 64% исполнительных должностей категории С занимают женщины. В категории А и А+ аналогичный показатель равняется 34%.