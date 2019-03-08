Турция и Россия будут совместно патрулировать сирийский Идлиб

По словам министра обороны Турции, российские военные возьмут под контроль границы региона, а турецкие — зоны внутри провинции, где боевики сложили оружие.

Российские и турецкие военные приступают к совместному патрулированию сирийской провинции Идлиб. Об этом новостному агентству Anadolu сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

— Сегодня начнётся патрулирование в Идлибе. Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооружённые силы Турции — в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение, — пояснил глава турецкого военного ведомства.

Как подчеркнул Хулуси Акар, данные действия России и Турции очень важны для сохранения режима прекращения огня на северо-западе Сирии.