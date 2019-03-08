Бывшего замминистра Якутии задержали по подозрению во взятке

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Бывшего замминистра Якутии задержали по подозрению во взятке

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Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

По данным следователей, 20 февраля и 7 марта Андрей Попов получил крупную сумму денег от руководителя коммерческой организации.

Сотрудники УФСБ по Якутии задержали бывшего заместителя министра Андрея Попова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора Октемского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), — говорится в сообщении.

Как отмечается, Попов получил от руководителя коммерческой организации крупную сумму денег "за заключение договоров возмездного оказания услуг". Точную общую сумму средств сотрудники СК намерены установить в ходе следствия.

Сообщается, что факты получения взяток задокументированы сотрудниками ФСБ, Попов был задержан и ожидает оглашения меры пресечения.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФСБ задержали врио главы города Дзержинского, взятого с поличным во время получения взятки.

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