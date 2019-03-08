Рогозин: Критического отставания "Роскосмоса" от партнёров нет

По мнению главы корпорации, если сейчас не развернуть новую ракетно-космическую технику, то тогда отечественная космонавтика будет отставать.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у компании нет критического отставания от партнёров. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере", отвечая на вопросы подписчиков.

— Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10–12 лет, — отметил он.

Рогозин добавил, что "Роскосмосу" необходимо развернуть новую ракетно-космическую технику, чтобы не начать отставать от партнёров.