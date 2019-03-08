В российских регионах проходит акция #Вамлюбимые

Участники акции сегодня дарят прекрасной половине человечества цветы не только на улицах городов, но и в аэропортах.

Более чем в 40 российских регионах проходит акция #Вамлюбимые, которая приурочена к Международному женскому дню.

В разных уголках страны волонтёры, которыми сегодня стали мужчины разных возрастов, дарят женщинам цветы на улицах, площадях, местах отдыха, вокзалах и аэропортах.

Кроме того, в Сети появляются публикации с поздравлениями прекрасных дам. Они сопровождаются хештегом #Вамлюбимые.

В ряде городов страны пройдут демонстрации, участники которых выйдут на улицы с плакатами "Дорогая, ты права", "Ты самая красивая".

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково и на Московском вокзале волонтёры с цветами встречают всех женщин. В городских парках проходят флешмобы под песню группы "Время и стекло". По замыслу организаторов, с каждым отрывком песни участников танца будет становиться всё больше и больше.

На железнодорожном вокзале Читы прекрасных дам поздравляют не только цветами, но и регулярными объявлениями через систему оповещения вокзала. Кроме этого, вечером женщин поздравят с 8 Марта в Забайкальском краевом драматическом театре.

В Липецкой городской больнице № 4 волонтёры поздравляют пациентов и работников медучреждения цветами.

Кроме того, дам поздравляют на улицах Астрахани и Уфы. Прохожим дамам по традиции дарят цветы, а также ведут прямые трансляции в социальных сетях.

В музее-усадьбе "Тригорское" Псковской области сегодня прозвучат стихи о любви. Как рассказали ТАСС в пресс-службе заповедника, в программу вечера включили любовную лирику разных времён и народов.

В Воронежском океанариуме не только прозвучат стихи, но и пройдёт целое театрализованное шоу, в котором любовная лирика предстанет в исполнении морских котиков Блэка и Миры.