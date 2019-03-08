Мужчины пришли с цветами в фем-кафе в Петербурге и получили в лицо "перцовкой"

Активисты молодёжного проекта "Сеть" принесли букеты цветов в женское кафе "Симона", но администраторы заведения восприняли поздравление с праздником за нападение на них.

В Санкт-Петербурге в честь Международного женского дня активисты молодёжного проекта "Сеть" решили поздравить посетительниц и работников женской кофейни "Симона", являющейся проектом феминистского сообщества "Рёбра Евы". По словам организаторов праздничной акции, они и сами поддерживают феминисток, потому что те делают важное дело в борьбе против ущемления прав женщин.

— Мы поддерживаем феминисток в их борьбе за равноправие. Они делают очень важное дело. Любая форма ущемления прав женщин — это чудовищно, архаично и недопустимо. Однако мы категорически не согласны с методами некоторых из них. Бороться с дискриминацией через дискриминацию — это неэффективно, странно и неэтично, — отметил представитель проекта Александр Кондрашов.

В подарок женщинам мужчины купили букеты тюльпанов. Однако для начала попасть в само кафе оказалось не так просто. Ведь создатели заведения ввели запрет на посещение женской кофейни мужчинам до семи часов вечера. В итоге дверь активистам открыла жена одного из участников акции. Мужчины разулись на входе, чтобы не пачкать пол, и вежливо поздравили посетительниц. Но администраторы не только потребовали немедленно покинуть заведение, но и посчитали, что на кафе напали. Они начали звонить в полицию, а одному из молодых людей брызнули в лицо газом из перцового баллончика.

— Мы поздравили девушек, расставили цветы по подоконникам и столам. Мы были очень корректны, вежливы и искренни. Реакция девушек на такое подчеркнуто корректное поведение была чрезмерной... Газовая атака была произведена в момент, когда все уже и так выходили, в спину. Пострадал только наш оператор. Все остальные феминисты уже стояли в дверях в очереди на выход. На наш взгляд, этот поступок радикальных феминисток "Симоны" очень символичен: как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них, мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин. В кафе невозможно было находиться несколько следующих часов, — рассказал Кондрашов.

У пострадавшего был зафиксирован ожог сетчатки глаза. Впрочем, как позднее сообщили телеграм-каналу Life-Shot активисты "Сети", обращаться в полицию по данному факту не намерены.