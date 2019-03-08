На участке жёлтой ветки московского метро приостановлено движение поездов

На Калининской линии московского метро нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов", сообщает пресс-служба транспорта.
На Калининской линии (8) нет движения поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 марта 2019 г.
— На Калининской линии (8) нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром, — говорится в сообщении.
Сотрудники московского метро просят горожан пересесть на наземный общественный транспорт.
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