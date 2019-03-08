На участке жёлтой ветки московского метро приостановлено движение поездов

Читайте также

На участке жёлтой ветки московского метро приостановлено движение поездов

131

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

На Калининской линии московского метро нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов", сообщает пресс-служба транспорта.

— На Калининской линии (8) нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром, — говорится в сообщении.

Сотрудники московского метро просят горожан пересесть на наземный общественный транспорт.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×