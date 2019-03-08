"Она сказала да". Экс-солистка Serebro обручилась с Томми Кэшем

Соответствующие фотографии из Парижа появились в социальных сетях популярных артистов.

В Сети вовсю обсуждают фотографии, которые появились в инстаграм-аккаунтах певицы Кати Кищук (ранее она была в группе Serebro) и эстонского рэпера Томми Кэша. Ранее артисты опубликовали снимки, на которых они в свадебных нарядах. Сам же Кэш написал, что Кищук сказала ему да.

Фанаты артистов сейчас находятся в недоумении. Дело в том, что никто не предполагал, что такая ситуация может произойти. В настоящий момент пара находится в Париже. По всей видимости, там Кэш и сделал предложение Кищук.

Напомним, 27-летний рэпер из Таллина никогда не распространялся о своей личной жизни. В интервью Кэш говорил, что у него нет проблем с женским полом. Что же касается Кищук, то в настоящий момент она покинула проект Serebro и закончила сотрудничество с Максимом Фадеевым.