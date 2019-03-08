Судебные приставы поздравили женщин с 8 Марта – видео

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов поздравили девушек с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

— В этом году Федеральная служба судебных приставов впервые присоединилась к общероссийской акции "Вам, любимые". Сотрудники ФССП России вышли на улицы городов, чтобы пожелать милым дамам радости и любви, подарить им цветы, открытки с детскими рисунками и улыбки, — говорится в сообщении ведомства.

Так, в Архангельске и Хабаровске девушки, обратившиеся в "праздничные мобильные пункты" судебных приставов, получили тюльпаны. Аналогичные пункты работали в торговых центрах Екатеринбурга.

В Санкт-Петербурге приставы группы "Поток" во время рейда на дорогах поздравили автомобилисток и подарили им цветы. В Крыму представительниц прекрасного пола поздравили в международном аэропорту "Симферополь". В Москве судебные приставы устроили весенний праздник на привокзальных площадях Белорусского, Ленинградского, Казанского, Киевского и Курского вокзалов.