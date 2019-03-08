Неожиданный букет. Жительниц Петербурга поздравили с 8 Марта в метро

Всего мужчины вручили 500 букетов, каждый раз произносилось уникальное поздравление.

В Санкт-Петербурге группа энтузиастов спустилась в метро, чтобы поздравить жительниц города с Международным женским днём и вручить дамам букеты тюльпанов.

Акция прошла в основном на станции "Сенная площадь". Всего мужчинам удалось подарить 500 букетов представительницам прекрасного пола, которые ехали в вагонах метро. Каждой женщине при вручении цветов произносили уникальное поздравление.

Напомним, сегодня в разных регионах страны волонтёры, которыми сегодня стали мужчины разных возрастов, дарят женщинам цветы на улицах, площадях, местах отдыха, вокзалах и аэропортах. Акция получила название #Вамлюбимые.