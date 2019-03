Владельцы PlayStation 4 получили подарок в честь 8 Марта

Японская корпорация, которая занимается видеоиграми, подготовила праздничный подарок для геймеров.

Компания Sony порадовала своих поклонников в честь 8 Марта. В настоящий момент в PlayStation Network можно скачать бесплатную динамическую тему под названием "Международный женский день 2019". Тема доступна для консоли PlayStation 4.

Автор темы — художница Чоро Чой из студии Guerrilla Games. Девушка изобразила десять самых узнаваемых героинь из эксклюзивных игр для консоли PlayStation 4. Среди них: Элой из Horizon Zero Dawn, Элли из The Last of Us, Кэра из "Detroit: Стать человеком", Хлоя и Надин из "Uncharted: Утраченное наследие", Атой из Tearaway, Фрейя из God of War, Sackgirl из LittleBigPlanet, Леди Мария из Bloodborne и Кэт из Gravity Rush.

Тему можно скачать бесплатно как с консоли, так и с ПК. Она доступна в магазине PSN.