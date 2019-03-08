Движение поездов на участке жёлтой линии московского метро восстановлено

Движение поездов на участке Калининской линии московского метро восстановлено. Об этом говорится на официальной странице подземки в "Твиттере".
Движение поездов на Калининской линии (8) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 марта 2019 г.
— Движение поездов на Калининской линии (8) введено в график, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, движение поездов было приостановлено от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром.
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