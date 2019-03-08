Подозреваемым в убийстве следователя МВД Шишкиной предъявлено обвинение

Подозреваемым в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной предъявлено обвинение. Сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании им меры пресечения. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Отмечается, что следствие выступило с ходатайством об аресте Абдулазиза Абдулазизова и ещё одного несовершеннолетнего сроком на два месяца — до 7 мая 2019 года.

Задержанные обвиняются по статье 295 и ч.1 статьи 222 УК РФ.

Напомним, Евгения Шишкина была убита 10 октября утром выстрелом в шею у подъезда своего дома в Подмосковье. Лайф публиковал видео с места преступления. Известно, что она ранее заявляла об угрозах и даже получила госзащиту перед смертью. 7 марта были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались Абдулазиз Абулазизов 2000 года рождения и его несовершеннолетний посредник.