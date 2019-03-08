На портале "Узнай Москву" появился маршрут к 8 Марта

Экскурсия посвящена известным женщинам: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам и кутюрье.

На портале "Узнай Москву", подготовленном Департаментом информационных технологий, появился специальный прогулочный маршрут к Международному женскому дню под названием "По стопам великих женщин".

— Экскурсия посвящена знаменитым женщинам, навсегда вошедшим в историю нашего города: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам, кутюрье, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, маршрут протяжённостью 3,7 километра займёт не больше 45 минут, но он будет очень познавателен для тех, кто по нему пройдёт.

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