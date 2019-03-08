На портале "Узнай Москву" появился маршрут к 8 Марта

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На портале "Узнай Москву" появился маршрут к 8 Марта

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Экскурсия посвящена известным женщинам: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам и кутюрье.

На портале "Узнай Москву", подготовленном Департаментом информационных технологий, появился специальный прогулочный маршрут к Международному женскому дню под названием "По стопам великих женщин".

— Экскурсия посвящена знаменитым женщинам, навсегда вошедшим в историю нашего города: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам, кутюрье, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, маршрут протяжённостью 3,7 километра займёт не больше 45 минут, но он будет очень познавателен для тех, кто по нему пройдёт.

Ранее Лайф рассказывал о том, как необычно поздравили девушек в московском метро.

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