Google выпустил дудл в честь 8 Марта с цитатами великих женщин

В праздничном слайд-шоу компания собрала тринадцать вдохновляющих фраз представительниц разных профессий и эпох.

В пятницу, 8 марта, компания Google выпустила новый дудл на стартовой странице своего поискового сервиса. На этот раз логотип был стилизован и приурочен к Международному женскому дню.

В праздничном слайд-шоу разработчики собрали тринадцать вдохновляющих цитат. Они принадлежат представительницам различных эпох и профессий. Приглашённые художницы оформили их в красочных слайдах.

Среди цитат можно найти высказывание известной российской поэтессы Марины Цветаевой: "Крылья — свобода, только когда раскрыты в полёте, за спиной они — тяжесть". Также в дудле использованы цитаты мексиканской художницы Фриды Кало, японской художницы-авангардистки Йоко Оно, британского архитектора Захи Хадид, французской писательницы Жорж Санд и других.