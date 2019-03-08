Google выпустил дудл в честь 8 Марта с цитатами великих женщин

Читайте также

Google выпустил дудл в честь 8 Марта с цитатами великих женщин

2

Фото: © google

В праздничном слайд-шоу компания собрала тринадцать вдохновляющих фраз представительниц разных профессий и эпох.

В пятницу, 8 марта, компания Google выпустила новый дудл на стартовой странице своего поискового сервиса. На этот раз логотип был стилизован и приурочен к Международному женскому дню.

<p>Фото: © google</p>

В праздничном слайд-шоу разработчики собрали тринадцать вдохновляющих цитат. Они принадлежат представительницам различных эпох и профессий. Приглашённые художницы оформили их в красочных слайдах.

Среди цитат можно найти высказывание известной российской поэтессы Марины Цветаевой: "Крылья — свобода, только когда раскрыты в полёте, за спиной они — тяжесть". Также в дудле использованы цитаты мексиканской художницы Фриды Кало, японской художницы-авангардистки Йоко Оно, британского архитектора Захи Хадид, французской писательницы Жорж Санд и других.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×