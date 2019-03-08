В Турции назвали сроки развёртывания российских С-400

Как отметил министр обороны Турции, покупка вооружений у России была вынужденной мерой для обеспечения безопасности населения.

Предположительно в октябре начнётся процесс развёртывания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турции. Такие сроки поставок российского оружия назвал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с редакторами агентства Anadolu.

— Развёртывание С-400 начнётся в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить, — сказал глава военного ведомства Турции.

В то же время Хулуси Акар уточнил, что Турция продолжает переговоры с США по вопросу покупки американских ракетных зенитных комплексов Patriot.

Как сообщал Лайф, в 2016 году власти Турции сообщили о планах покупки у России новейших зенитных ракетных систем С-400. Такое решение вызвало вал критики со стороны западных стран, союзников Турции по НАТО. Тем не менее осенью 2017 года турецкие власти сообщили о заключении контракта с Москвой и что аванс уже внесён. Президент Турции Реджеп Эрдоган позднее отметил, что решение приобрести С-400 бесповоротно и на него не повлияет давление третьих стран.

Отметим, С-400 "Триумф" — это новейшая зенитная ракетная система большой дальности, которая предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. ЗРК также могут применяться против наземных объектов.