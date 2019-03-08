Смоленский метромост в Москве украсила динамическая подсветка

Она может подстраиваться под длину светового дня, а её лампочки передают 16 миллионов цветов и оттенков.

В Москве Смоленский метромост украсили динамической подсветкой, которая может исправно работать, несмотря на вибрации от движения поездов и сложные погодные условия. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что подсветка может подстраиваться под длину светового дня, а её лампочки передают 16 миллионов цветов и оттенков.

— Смоленский метромост теперь не только мост, но и уникальное медиапространство, включающее в себя умную подсветку, которая сама загорается в сумерках и гаснет на рассвете. Подсветка работает в нескольких режимах: будничном, вечернем и праздничном, — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он также отметил, что Москва стала первым городом в мире, где подобным образом используется метромост. Уже сегодня столичные жители могут увидеть поздравления женщинам с 8 Марта.

При этом подсветка не будет мешать навигации на реке. Поставщик оборудования дал двухлетнюю гарантию на её бесперебойную работу, а сама подсветка не потребляет большого количества энергии.