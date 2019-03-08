Стало известно время действия сериала "Властелин колец"

Телешоу в рамках вселенной Толкина станет приквелом как к "Хоббиту", так и к фильмам "Властелин колец".

Официальный аккаунт в "Фейсбуке" проекта "Властелин колец" опубликовал карты, из которых стало известно, что сюжет будущего сериала будет разворачиваться во времена Второй эпохи Средиземья. События будут происходить за сотни лет до того, что нам показывали в "Хоббите" и трилогии "Властелин колец".

Каждая из карт, которая была опубликована на странице проекта, дополнялась небольшим количеством подробностей. Сначала появились названия регионов, а потом рек, городов. В итоге на карте появился остров Нуменор, который уничтожили под конец Второй эпохи Средиземья.

Помимо этого, фанаты вселенной отметили, что крепости Минас Тирит и Минас Моргул, а также область Рохан обозначены древними названиями — Минас Анор, Минас Итиль и Каленардон. Другие подробности сериала пока не раскрываются.

Напомним, премьера шоу запланирована на 2021 год.