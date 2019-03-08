"Аэрофлот" поздравил пассажирок и сотрудниц компании цветами и стихами

Российская авиакомпания "Аэрофлот" подарила своим сотрудницам и пассажиркам, которые 8 Марта оказались на борту самолётов компании, цветы в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Все пассажирки, которые вылетали из Москвы, смогли получить цветы, а во время рейсов на борту лайнеров крупнейшего российского авиаперевозчика звучат стихотворения, которые были отобраны в рамках специального конкурса.
Победителем конкурса стал Даниил Баженов.
Душевный праздник радостной весны!
Всех милых женщин мы сегодня поздравляем!
Вы наше всё: любовь, надежды и мечты!
И вам благодаря мы крылья обретаем!!!
Даниил Баженов
— Преподносить 8 Марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, — одна из добрых традиций "Аэрофлота", — отметил генеральный директор компании Виталий Савельев.
Он также пожелал всем женщинам весеннего солнца, тепла, здоровья и любви и приятных путешествий с "Аэрофлотом".
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